Политолог Марков: Западные элиты вовсе не устали от гибридной войны с Россией

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





От катастрофы до победы в СВО. Политолог Марков рассказал о том, как за год менялись настроения в России

«У Украины заканчиваются солдаты, вооружение и деньги. Россия нарастила производство оружия и теснит ВСУ на фронте». Об этом даже в США и Европе говорят последние два месяца то ли с паникой, то ли с надеждой на завершение конфликта. «Фонтанка» спросила у политолога Сергея Маркова, как изменились на этом фоне предновогодние настроения в России.



— Сергей Александрович, сравните предновогодние настроения в России в конце прошлого года и теперь, на пороге следующего?

— Думаю, настроения в стране нельзя оценивать «вообще». Чтобы это сделать, надо выделить две группы: первая — наше руководство и активная часть общества («воюющая Россия»), вторая — население страны в целом, глубинный народ. Потому что настроения и ожидания у них разные.



У первой перед началом 2023 года настроение было противоречивое, потому что СВО пошла не совсем так, как задумывалась. Армия, считавшаяся второй в мире, не демонстрировала свою силу — не смогла справиться с украинской, условно, двадцатой. Многие задались вопросом — а вторая ли она?

Год назад мы видели, что система принятия решений продемонстрировала дисфункциональность. Ну, что это за решения, которые приводят к таким последствиям — отступление из Херсона, Купянска, Балаклеи, Изюма… Все это, мягко говоря удручало, особенно на фоне общего восторга на Западе, который начал массированные поставки вооружений с целью добить армию России. А возможно добить саму Россию.



Год спустя у руководства страны и активной части общества настроение прямо противоположное — произошел скачок от полного пессимизма к оправданному оптимизму. Мы сломили колоссальную с точки зрения оснащенности военной техникой группировку, созданную НАТО. Ведь если исключить ядерное оружие, на сегодня украинская армия — вторая в альянсе, уступает только США. Она сильнее французской, немецкой и британской. И мы остановили ее наступление, переломили ситуацию на поле боя. Теперь надо этим умело воспользоваться.



— Есть еще и «санкционная война», которая сказывается на мирной жизни и на СВО. В 2022 году она пугала не меньше военных действий и оптимизма не прибавляла.

— Российская экономика показала свою силу. Санкции, конечно, оказывают негативное влияние на нее, но совсем не такое, как планировали западники. Введенный потолок цен крадет миллиарды у российского бюджета, но и он, можно сказать, проломлен. Российский бизнес в основном адаптировался к санкциям.

Граждане тоже потихоньку адаптируются к их последствиям, им неважно ведь, что магазин Decathlon, например, стал называться по-другому. Супермаркеты переполнены, при этом в России обозначился рост уровня жизни, причем существенно. Не падение, а рост, связанный с высокими зарплатами в военно-промышленном комплексе и с высокими выплатами участникам СВО — ни много ни мало, а полмиллиона человек получают их. Эти деньги идут на внутренний рынок, раскручивают экономику — экономический рост у нас выше, чем в Евросоюзе. То есть социальная стабильность, безусловно, есть, популярность президента огромная. Санкции провалились.



— Значит ли все это, что население встречает 2024 год с предчувствием победы в СВО? Или с осторожным ожиданием временного перемирия?

— Глубинный народ — вторая условная группа в конце 2022 года менее катастрофично оценивала ситуацию в сравнении с начальством и «воюющей Россией». С одной стороны, из-за недостатка информации о тех провалах, что у нас были, с другой, благодаря своей мудрости. Прошедшая осенью мобилизация, конечно, настроение не улучшила, но 2023 год люди встречали без истеричности, с большими надеждами.



Население вообще, мудрее начальства. И оно считает, что все неудачи и недочеты — это не недостатки России, а недостатки решений, принимаемых начальством. В их глазах в 2022 году сильный показал слабость, но это ничего — все ведь скорректировали, Россия-то не слабая. В общем, власть во всем виноватая, а не народ, который уверен, что раз Россия всех побеждала — и Гитлера, и Наполеона — значит, американцев тоже победит.

Уровень оптимизма и пессимизма у двух групп разный, потому что с разных позиций видение истины отличается. Глубинный народ меряет историю веками, а его руководство — месяцами — сроками исполнения своих решений. Отсюда — отличия в глубине взгляда.

— Если накануне 2022 года у людей были оптимистичные настроения, тогда сегодня и вовсе должны быть победными.

— Не так. У глубинного народа не было такого пессимистичного настроения, как у начальства в конце 2022 года, но и такого «скачка» к оптимизму, как у «воюющей России», не произошло. Поэтому, когда президент говорит: «У нас инфляция низкая, инвестиции высокие», народ отвечает: «Владимир Владимирович, экономика — это не когда вам цифры красивые дают, а когда строятся заводы». Президент говорит: «Мы остановили контрнаступление ВСУ, наша армия что хочет, то и делает». А народ в ответ: «Владимир Владимирович, не забудьте о том, что побеждает не та армия, которая хорошо обороняется, а та, что после хорошей обороны хорошо наступает». А плюс, говорит народ президенту: «Владимир Владимирович, не забывайте о цене, которую мы платим за СВО. У нас народу поубивали много, это неправильно. И украинцев поубивали много, это тоже неправильно. Потому что это наши люди, они должны жить в России. Надо как-то эту цену-то уменьшить. Думать о цене».



То есть, конечно, в отличие от начальства и «воюющей России», изменения настроения глубинного народа не назовешь значительными, потому что у него год назад было меньше пессимизма, а сейчас — меньше оптимизма.

— Вы хотите сказать, что несмотря на то, что российские, зарубежные и даже украинские политики говорят о вероятной приостановке конфликта из-за недостатка у Украины вооружения и денег, в России нет ощущения, даже осторожного, что мы приближаемся к окончанию СВО?



— Такое ощущение есть не у многих. Я могу сказать о том, что вижу. Президент России, видимо, считает, что деньги украинскому режиму дадут. Население страны тоже слабо верит в то, что поток средств с Запада остановится. Это же не помощь Украине, а борьба с Россией. Это финансирование в интересах западных рабовладельцев. Поверьте, рабовладельцы деньги на мотыги своим рабам всегда найдут.



Российская пропагандистская машина раскручивает идеи о том, что у ВСУ заканчиваются военнослужащие и вооружение, а у США и Европы — деньги, чтобы их оплачивать. Такая пропаганда нужна, чтобы приподнять наш дух и подорвать дух населения враждебного режима. Только не надо путать нашу пропаганду с тем, что думает наше начальство. А оно абсолютно уверено, что Запад выделит Украине все, что обещал: ЕС — 50 миллиардов, США — 60 миллиардов. Ну, Америка, может, сократит сумму, допустим, до 30 млрд долларов. Но денег дадут.



Западные СМИ пишут об усталости населения Европы от СВО. При этом современное западное общество перестало быть демократическим по многим ключевым вопросам. В отношении гибридной войны с Россией, они перестали быть демократическими полностью. Мнение народа там никого не интересует, а элиты вовсе не устали от этой гибридной войны.



Однако поняли, что стратегия нанесения поражения России, которую они планировали на 2023 год, провалилась. Теперь просто вырабатывают другую. Сейчас этим и заняты.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

