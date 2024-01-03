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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Benny Green & Russell Malone — Jazz At The Bistro

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    Jazz At The Bistro — запись живого выступления джазового пианиста Бенни Грина и гитариста Расселла Мэлоуна. Альбом был выпущен в 2003 году звукозаписывающей компанией «Telarc Jazz».

    среда джаза

    фонтанка

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