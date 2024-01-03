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    Признание и Влияние

    «Фонтанка.ру — признание и влияние»: как стеклянные кирпичи Фальконье возвращают Петербургу свет 19 века

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    В 19 веке архитектор Фальконье, который строил дома в Петербурге, изобрел полые внутри и полупрозрачные на просвет стеклянные кирпичи. Они были нужны, чтобы буквально доставлять естественный, мягкий и рассеянный свет в парадные домов. И при этом отлично сохраняли тепло.

    С годами секрет производства изобретения Фальконье был утрачен, а сами кирпичи постепенно исчезали. Стоимость одного такого кирпичика на черном рынке — около 4 тысяч рублей, и их массово крали вандалы. Но однажды искусствовед Никита Андреев привлек к этой маленькой, но уникальной детали облика города внимание профессионалов. На экспериментальном производстве воскресили секрет стеклянного кирпича Фальконье. Благодаря герою «Фонтанки» Никите Андрееву в петербургские дома возвращаются свет и подлинная атмосфера старины.

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