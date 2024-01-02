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    Канцлер Олаф Шольц может уйти в отставку. Ему не простили самое крупное мошенничество со времен Второй мировой

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    Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году, а на смену ему придет министр обороны Борис Писториус, пишет Bild 2 января.

    Издание ссылается на два анонимных источника, по сведениям которых причиной для такой рокировки может стать скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее главой Яном Марсалеком. По данным источников, спецслужбы Великобритании и США подозревали Марсалека в «связях с российской ФСБ».

    В 2020 году Олаф Шольц занимал пост министра финансов при Ангеле Меркель и отвечал за финансовый надзорный орган, который не заметил миллиардного мошенничества с авиабронированием. Эта история обернулась самым большим скандалом в немецкой экономической истории со времен Второй мировой войны. При этом поставщик финансовых услуг Wirecard был еще и партнером федерального правительства. В качестве еще одного аргумента, косвенно подтверждающего данные анонимных источников, газета называет результаты исследования общественного мнения, согласно которым только каждый пятый немец положительно оценивает работу Олафа Шольца на посту канцлера.

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