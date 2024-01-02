Иностранец насмерть замерз в лесу после ДТП под Петербургом

Гражданина одной из стран ближнего зарубежья нашли мертвым в Выборгском районе Ленобласти. По предварительной версии, его убил аномальный мороз.
Как пишет 47news 2 января, накануне вечером полицейские выезжали к месту ДТП на трассе
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Гражданина одной из стран ближнего зарубежья нашли мертвым в Выборгском районе Ленобласти. По предварительной версии, его убил аномальный мороз.
Как пишет 47news 2 января, накануне вечером полицейские выезжали к месту ДТП на трассе
Глубокой ночью
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