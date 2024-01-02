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    Иностранец насмерть замерз в лесу после ДТП под Петербургом

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    62 комментария

    Гражданина одной из стран ближнего зарубежья нашли мертвым в Выборгском районе Ленобласти. По предварительной версии, его убил аномальный мороз.

    Как пишет 47news 2 января, накануне вечером полицейские выезжали к месту ДТП на трассе А-181 «Скандинавия». На 119-м километре «Шкода» влетела в ограждение. Водитель бросил машину и убежал в лес.

    Глубокой ночью 35-летнего мужчину нашли мертвым. По предварительным данным, ДТП он совершал в состоянии алкогольного опьянения. Погибший является гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

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    Комментарии 61

    Гость02 Янв 2024 в 22:53
    Шо? Опять они?
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