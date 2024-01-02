Взрыв произошел в южном пригороде Бейрута. СМИ пишут об убийстве одного из лидеров ХАМАС

Взрыв произошел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы. Об этом 2 января пишет Reuters со ссылкой на источники.



По данным издания, пригород является «оплотом ливанской вооруженной группировки "Хезболла"».

The Times of Israel со ссылкой на ливанское агентство NNA пишет, что взрыв произошел в офисе ХАМАС в результате атаки израильского беспилотника. Погибли четыре человека.

Sputnik Arabic сообщает, что при взрыве погиб заместитель главы Политбюро ХАМАС Салех Аль-Арури — один из командиров-основателей бригады «Аль-Кассам» (военного крыла ХАМАС).