Украина назвала центр конфликта в 2024 году: новости СВО за 2 января

Зеленский заявил, что ВСУ готовят операцию, которая станет «примером для всего мира»

Зеленский заявил, что ВСУ готовят операцию, которая станет «примером для всего мира» Фото: Александр Подопригора / 161.RU

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 января 2024 года.

В Белгороде 2 января несколько раз звучал сигнал ракетной опасности, а силы ПВО сбили 17 воздушных «целей». В Минобороны уточняют, что это были ракеты «Ольха».

— По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте, — написал глава региона Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.



Также в результате атак семь человек пострадали.

Зеленский назвал центр конфликта в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist рассказал, что центром конфликта в 2024 году будут Крым и связанные с ним боевые действия в Черном море.



По словам Зеленского, Украине «чрезвычайно важно» изолировать Крым и подорвать там военные возможности России, поэтому ВСУ готовят операцию, которая станет «примером для всего мира».