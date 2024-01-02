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    Спецоперация на Украине

    Украина назвала центр конфликта в 2024 году: новости СВО за 2 января

    Главное, что случилось за последние сутки

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    82 комментария
    Зеленский заявил, что ВСУ готовят операцию, которая станет «примером для всего мира»
    Зеленский заявил, что ВСУ готовят операцию, которая станет «примером для всего мира»Фото: Александр Подопригора / 161.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 января 2024 года.

    Ракеты трижды атаковали Белгород

    В Белгороде 2 января несколько раз звучал сигнал ракетной опасности, а силы ПВО сбили 17 воздушных «целей». В Минобороны уточняют, что это были ракеты «Ольха».

    Настоящий Гладков / T.me
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    — По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте, — написал глава региона Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

    Также в результате атак семь человек пострадали.

    Зеленский назвал центр конфликта в 2024 году

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist рассказал, что центром конфликта в 2024 году будут Крым и связанные с ним боевые действия в Черном море.


    По словам Зеленского, Украине «чрезвычайно важно» изолировать Крым и подорвать там военные возможности России, поэтому ВСУ готовят операцию, которая станет «примером для всего мира».

    Украинский президент добавил, что сухопутные войска, в свою очередь, будут «защищать восток, спасать очень важные города на востоке и юге — Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев».

    В 2023 году в ВС РФ сформировали две армии и 50 новых соединений

    В Минобороны рассказали, что в 2023 году в ВС РФ сформировали две общевойсковые армии, один смешанный авиакорпус и 50 соединений и воинских частей.

    Кроме того, по данным ведомства, с февраля 2022 года в России значительно увеличили выпуск военной техники:

    • танков — в 5,6 раза;
    • БМП — в 3,6 раза;
    • бронетранспортеров — в 3,5 раза;
    • беспилотников — в 16,8 раза;
    • артиллерийских боеприпасов — в 17,5 раза.

    В Великом Новгороде составили протокол о дискредитации из-за гирлянды

    Полицейские Великого Новгорода составили протокол за дискредитацию ВС РФ в отношении местных жителей, которые на своем балконе повесили гирлянду «с текстом, прославляющим Вооруженные силы Украины». Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, на владельцев гирлянды в полицию пожаловались местные жители.

    Прибывшие на место полицейские конфисковали гирлянду, а на хозяев квартиры составили протокол за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

    При этом, по словам хозяев квартиры, гирлянда управляется через Wi-Fi, и на ней должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.

    Зеленский заявил, что ВСУ готовят операцию, которая станет «примером для всего мира»
    Зеленский заявил, что ВСУ готовят операцию, которая станет «примером для всего мира»Фото: Александр Подопригора / 161.RU
    Настоящий Гладков / T.me

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