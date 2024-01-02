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    Петербурженка с ножом чуть не лишила бывшего мужа самого дорогого. Мужчина принуждал её к близости

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    Мужчину увезли на скорой с ножевым ранением паха в Невском районе Петербурга. Вечер он проводил с бывшей женой.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 января, в квартире на Шлиссельбургском проспекте первый вечер нового года проводили вместе бывшие супруги. Обветренные салаты запивали алкоголем, вели беседу. 52-летний мужчина решил вспомнить былое и намекнул на интим. Экс-супруга не была готова к такой близости и отказала. Тогда петербуржец стал настаивать на своем силой. Пытаясь высвободиться, она ударила противника ножом в пах, а затем сама позвонила по номеру 112.

    Пострадавшего в состоянии шока с острой кровопотерей доставили в НИИ Джанелидзе.

    Приехавшие на место полицейские изъяли из квартиры трусы и два ножа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Гость02 Янв 2024 в 12:00
    Семейное дело
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