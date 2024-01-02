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    В Южной Корее ударили ножом лидера оппозиции

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    8 комментариев

    Председатель оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен получил ножевое ранение в шею. Это произошло 2 января во время визита политика в юго-восточный портовый город Пусан, пишет агентство Yonhap.

    Нападение случилось утром после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок. Ли Чжэ Мена сразу же доставили в больницу Пусанского национального университета и оказали ему неотложную помощь. Политик, отмечают журналисты, находился в сознании. Затем его на вертолете перевезли в больницу Сеульского национального университета, где ему проведут операцию. Опасности для жизни Ли нет, уточняет издание со ссылкой на чиновников.

    О подозреваемом известно, что это мужчина на вид 60–70 лет. По словам очевидцев, он прорвался через толпу сторонников оппозиционера и репортёров, подошел к политику и попросил автограф. Внезапно злоумышленник достал нож. Журналисты отмечают, что мужчина носил на голове бумажную корону с надписью «Я — Ли Чжэ Мен».

    Нападавшего задержали. По данным полиции, «он хранил молчание относительно своей личности и мотивов».

    В Демократической партии нападение назвали террористическим актом и угрозой демократии. В Пусане полиция сформировала специальную следственную группу для проведения тщательного и оперативного расследования.

    В апреле в Южной Корее пройдут всеобщие парламентские выборы. Как пишет РИА Новости, по последним данным агентства Realmeter на 1 января, поддержка Демократической партии за последнюю неделю декабря составляет 43,6%, в то время как правящую консервативную партию «Гражданская сила» поддерживают 38,1% граждан.

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    Комментарии 8

    Гость02 Янв 2024 в 11:02
    Gangnam Style
    +0−0
    Гость02 Янв 2024 в 10:46
    Ого, оппозиция есть!
    +0−0
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