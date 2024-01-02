В Южной Корее ударили ножом лидера оппозиции

Председатель оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен получил ножевое ранение в шею. Это произошло
Нападение случилось утром после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок. Ли Чжэ Мена сразу же доставили в больницу Пусанского национального университета и оказали ему неотложную помощь. Политик, отмечают журналисты, находился в сознании. Затем его на вертолете перевезли в больницу Сеульского национального университета, где ему проведут операцию. Опасности для жизни Ли нет, уточняет издание со ссылкой на чиновников.
О подозреваемом известно, что это мужчина на вид 60–70 лет. По словам очевидцев, он прорвался через толпу сторонников оппозиционера и репортёров, подошел к политику и попросил автограф. Внезапно злоумышленник достал нож. Журналисты отмечают, что мужчина носил на голове бумажную корону с надписью «Я — Ли Чжэ Мен».
Нападавшего задержали. По данным полиции, «он хранил молчание относительно своей личности и мотивов».
В Демократической партии нападение назвали террористическим актом и угрозой демократии. В Пусане полиция сформировала специальную следственную группу для проведения тщательного и оперативного расследования.
В апреле в Южной Корее пройдут всеобщие парламентские выборы. Как пишет РИА Новости, по последним данным агентства Realmeter на 1 января, поддержка Демократической партии за последнюю неделю декабря составляет 43,6%, в то время как правящую консервативную партию «Гражданская сила» поддерживают 38,1% граждан.