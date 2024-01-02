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    Признание и Влияние

    «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ»: органостроитель Павел Чилин, паровоз и пароход

    1870
    4 комментария

    Инженер Павел Чилин живет на острове с собственной железной дорогой и настоящим пароходом. И строит органы. Семьдесят музыкальных инструментов его работы звучат в церквях и концертных залах или путешествуют с ансамблями средневековой музыки. Сегодня Павел Чилин — единственный органостроитель в России. А железная дорога, которую он сам построил рядом с домом, регулярно собирает пассажиров: друзей, соседей, классы из окрестных школ и энтузиастов паровозной тематики. Сегодня у героя «Фонтанки» органостроителя Павла Чилина нет конкурентов — зато есть мечта.

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    Комментарии 4

    Гость02 Янв 2024 в 14:45
    Браво. Снимаю шляпу.
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