Инженер Павел Чилин живет на острове с собственной железной дорогой и настоящим пароходом. И строит органы. Семьдесят музыкальных инструментов его работы звучат в церквях и концертных залах или путешествуют с ансамблями средневековой музыки. Сегодня Павел Чилин — единственный органостроитель в России. А железная дорога, которую он сам построил рядом с домом, регулярно собирает пассажиров: друзей, соседей, классы из окрестных школ и энтузиастов паровозной тематики. Сегодня у героя «Фонтанки» органостроителя Павла Чилина нет конкурентов — зато есть мечта.
«ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ»: органостроитель Павел Чилин, паровоз и пароход
Инженер Павел Чилин живет на острове с собственной железной дорогой и настоящим пароходом. И строит органы. Семьдесят музыкальных инструментов его работы звучат в церквях и концертных залах или путешествуют с ансамблями средневековой музыки. Сегодня Павел Чилин — единственный органостроитель в России. А железная дорога, которую он сам построил рядом с домом, регулярно собирает пассажиров: друзей, соседей, классы из окрестных школ и энтузиастов паровозной тематики. Сегодня у героя «Фонтанки» органостроителя Павла Чилина нет конкурентов — зато есть мечта.