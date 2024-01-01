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    Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

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    Власти Норвегии разрешили отечественным компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине. Об этом 1 января говорится в заявлении кабмина.

    Изменение вступило в силу с 1 января 2024 года. Теперь норвежские компании могут обращаться в МИД страны за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения на Украину. Решение глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде объяснил «чрезвычайной ситуацией, в которой оказалась Норвегия вместе с союзниками».

    Тем не менее Осло продолжит придерживаться декларации парламента от 1959 года, по которому Норвегия не дает разрешения на поставки оружия и боеприпасов в те страны, на территории которых идет военный конфликт или есть угроза такового.

    «Правительство считает важным, чтобы украинские власти получили возможность закупать необходимое им вооружение и продукцию оборонного назначения. Прямые продажи будут проходить при строгих условиях», — добавили в правительстве.

    Оценивать заявки будут по нескольким критериям, в том числе «продажи оружия и продукции оборонного назначения могут осуществляться только украинским властям», заявки должны включать документацию и гарантии относительно конечного использования, транспортировка и доставка продукции должны осуществляться по безопасным и налаженным логистическим маршрутам.

    «Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, на общих основаниях», — отметили в релизе.

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