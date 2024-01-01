Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

Власти Норвегии разрешили отечественным компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине. Об этом 1 января говорится в заявлении кабмина.



Изменение вступило в силу с 1 января 2024 года. Теперь норвежские компании могут обращаться в МИД страны за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения на Украину. Решение глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде объяснил «чрезвычайной ситуацией, в которой оказалась Норвегия вместе с союзниками».

Тем не менее Осло продолжит придерживаться декларации парламента от 1959 года, по которому Норвегия не дает разрешения на поставки оружия и боеприпасов в те страны, на территории которых идет военный конфликт или есть угроза такового.

