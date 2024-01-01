Звонок полицейского обнажил отношения в военной части в Каменке. Участник СВО получил по голове, как говорит — от сослуживца

Молодой участник спецоперации из Петербурга стал причиной проверки в воинской части в Каменке. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 января. Потерпевший специально обратился в частную клинику и сказал, что стал жертвой «соседа по комнате», но при первом же разговоре указал на свою военную часть в Выборгском районе Ленобласти.
Информация о пациенте дошла до полиции, откуда ему позвонили. Сотруднику правоохранительных органов пострадавший признался, что ударил его не сосед, а сослуживец. И дело было не в комнате, а в воинской части в Каменке. Другой адрес и вводные молодой человек назвал, чтобы о случае неуставных отношений не узнало командование.