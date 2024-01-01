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    Звонок полицейского обнажил отношения в военной части в Каменке. Участник СВО получил по голове, как говорит — от сослуживца

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    Молодой участник спецоперации из Петербурга стал причиной проверки в воинской части в Каменке. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 января. Потерпевший специально обратился в частную клинику и сказал, что стал жертвой «соседа по комнате», но при первом же разговоре указал на свою военную часть в Выборгском районе Ленобласти.

    22-летний военнослужащий пришел в медицинский центр на севере Петербурга накануне днем. Он рассказал, что сосед по комнате ударил его ладонью по голове. В медицинских документах говорится, что у пациента имеется ранение — в ноябре он подорвался на мине в зоне боевых действий и осколок попал в том числе в глаз. По всей видимости, декабрьский удар по голове усугубил состояние. Молодого человека осмотрели и направили к офтальмологу на Литейный проспекте.

    Информация о пациенте дошла до полиции, откуда ему позвонили. Сотруднику правоохранительных органов пострадавший признался, что ударил его не сосед, а сослуживец. И дело было не в комнате, а в воинской части в Каменке. Другой адрес и вводные молодой человек назвал, чтобы о случае неуставных отношений не узнало командование.

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