В Чечне появился новый город

Новый город Ойсхар появился в Чечне. Об этом 1 января заявил глава республики Рамзан Кадыров. Соответствующий закон вступил в силу в понедельник.
Рамзан Кадыров / Telegram
«В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей», — пояснил Кадыров.
Он пообещал, что республика будет привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создаст «наиболее благоприятные условия для бизнеса». «Вместе мы превратим Ойсхара в новый предмет гордости для нашей республики», — добавил глава Чечни.
Ойсхара ранее был поселком. К 2009 году он был лишен статуса поселка городского типа. До 1944 года село имело название Ойсунгур, но после после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР населенный пункт переименовали в Новогрозненское.