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    В Чечне появился новый город

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    Новый город Ойсхар появился в Чечне. Об этом 1 января заявил глава республики Рамзан Кадыров. Соответствующий закон вступил в силу в понедельник.

    Рамзан Кадыров / Telegram

    «В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей», — пояснил Кадыров.

    Он пообещал, что республика будет привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создаст «наиболее благоприятные условия для бизнеса». «Вместе мы превратим Ойсхара в новый предмет гордости для нашей республики», — добавил глава Чечни.

    Ойсхара ранее был поселком. К 2009 году он был лишен статуса поселка городского типа. До 1944 года село имело название Ойсунгур, но после после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР населенный пункт переименовали в Новогрозненское.

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