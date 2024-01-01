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    Трезвенники след в след шли по кладбищу Александро-Невской лавры. Помощь спустилась с неба

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    По заснеженным дорожкам кладбища Александро-Невской лавры 1 января прошел традиционный крестный ход православных трезвенников. Правда, чтобы не застрять в снегах окончательно, ему потребовалась помощь.

    47news

    Процессия растянулась на десятки метров: люди шли гуськом по тропинкам, а те, кто сбивался с пути (в прямом смысле), — вынуждены были идти след в след или выбираться назад.

    «Ангел» с лопатой, как сообщает 47news, прибыл в форме советского полярного летчика, который в два счета раскидал пушистый снег.

    По плану во время шествия были сделаны три остановки - у захоронений праведников-трезвенников: у иерея Александра Рождественского, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва) и у могилы подвижника Владимира Михайлова.

    Крестный ход трезвенников проводится ежегодно в день памяти Святого мученика Вонифатия. Традиция была возрождена 1 января 2001 года. В крестном ходе принимают участие духовенство, члены трезвеннических общин города и области, работники социальной сферы и молодежь, а также все желающие.

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