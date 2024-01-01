    Сейчас

    -15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -18

    0 м/с, штиль

    766мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Новогодняя петля. Посмотрите, как самолет из Петербурга «передумал» над Калининградом

    4095
    8 комментариев
    Фото: читательница «Фонтанки» Алена
    ПоделитьсяПоделиться

    Чересчур продолжительным выдался рейс самолета Петербург — Калининград 1 января. Непогода устроила пассажирам обзорную экскурсию. Борт вернулся в Пулково. О новогодних «приключениях» рассказала «Фонтанке» читательница.

    По словам Алены, борт должен был вылететь в 12:30, но его задержали более чем на полтора часа. Видимо, неспроста. Позже, когда самолет был в небе и уже приближался к Калининграду, было решено вернуться в Северную столицу. Как говорит пассажирка, «из-за метеоусловий» в конечном пункте. Вот как это выглядит на карте Flightradar24.

    видеозахват / flightradar24.com

    «Командир объявил, что сейчас самолет дозаправят и полетим обратно в Калининград… Сообщили, что после взлета всем дадут горячее питание», — рассказывает Алена. Командир, добавила она, уже сообщил, что «состояние полосы и погодные условия позволяют продолжить наш полет». Судя по табло Пулково, самолет должен вылететь в Калининград в 18:00.

    Сейчас статус рейса на табло в аэропорту Храброво: «Задерживается». То же еще с четырьмя самолетами из Москвы.

    Фото: читательница «Фонтанки» Алена

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close