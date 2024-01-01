Новогодняя петля. Посмотрите, как самолет из Петербурга «передумал» над Калининградом

По словам Алены, борт должен был вылететь в 12:30, но его задержали более чем на полтора часа. Видимо, неспроста. Позже, когда самолет был в небе и уже приближался к Калининграду, было решено вернуться в Северную столицу. Как говорит пассажирка, «из-за метеоусловий» в конечном пункте. Вот как это выглядит на карте Flightradar24.

«Командир объявил, что сейчас самолет дозаправят и полетим обратно в Калининград… Сообщили, что после взлета всем дадут горячее питание», — рассказывает Алена. Командир, добавила она, уже сообщил, что «состояние полосы и погодные условия позволяют продолжить наш полет». Судя по табло Пулково, самолет должен вылететь в Калининград в 18:00.



Сейчас статус рейса на табло в аэропорту Храброво: «Задерживается». То же еще с четырьмя самолетами из Москвы.

