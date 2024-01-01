Так холодно не было 20 лет. Петербуржцев предупредили о морозной неделе

Крепкие морозы пришли в Петербург вместе с Новым годом. Из дома в первую неделю января лучше не выходить. Прогнозом с «Фонтанкой» поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, такой низкой температуры 1 января не было уже 21 год, с 2003 года. Все из-за антициклона, центр которого будет смещаться по территории Европейской России с крайнего северо-запада на юго-восток. Вероятность осадков невелика, но будет очень холодно. Температура воздуха будет на 12–17 градусов ниже климатической нормы.
В понедельник пройдет небольшой снег, днем –16…–18 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Давление будет выше нормы.
Снег продолжится и во вторник. Ночью похолодает до –21…–23 градусов, днем будет –18…–20. 3 января переменная облачность, без существенных осадков. В ночь на среду температура упадет до –25…–27, а днем ожидается –23…–25.
Ночью в четверг температура и вовсе опустится до –26…–28 градусов, а днем –21…–23. Осадков не ожидается, будет облачно. В пятницу возможен небольшой снег. Ночью будет –22…–24, днём –15… –17.
«По предварительному прогнозу, в первые выходные 2024 года тенденция на постепенное повышение температуры сохранится, пройдёт снег и к воскресенью днём уже –7…–9 градусов, что, впрочем, по-прежнему ниже нормы», — добавил Леус.