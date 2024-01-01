Так холодно не было 20 лет. Петербуржцев предупредили о морозной неделе

Крепкие морозы пришли в Петербург вместе с Новым годом. Из дома в первую неделю января лучше не выходить. Прогнозом с «Фонтанкой» поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



По его словам, такой низкой температуры 1 января не было уже 21 год, с 2003 года. Все из-за антициклона, центр которого будет смещаться по территории Европейской России с крайнего северо-запада на юго-восток. Вероятность осадков невелика, но будет очень холодно. Температура воздуха будет на 12–17 градусов ниже климатической нормы.

