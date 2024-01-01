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    «Инфляция чуть-чуть поднялась». Путин рассказал об устойчивости российской экономики

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    Россия имеет устойчивую экономику и финансовую систему, ВВП растет, а безработица – минимальная. Об этом 1 января заявил президент РФ Владимир Путин в военном госпитале имени А.А.Вишневского на встрече с ранеными участниками СВО.

    По словам главы государства, «в отличие от Украины Россия не просто сохранила экономику страны, но и в этом году ВВП вырос на 3,5%». При этом инфляция «чуть-чуть поднялась», но все контролируемо.

    Отметил президент и то, что в России «минимальный уровень безработицы за всю историю» – 2,9%. Реальные доходы населения «подросли».

    Как заявил Путин, когда западные компании уходили из России, все рассчитывали, что экономика страны «рухнет», однако отечественный бизнес «сразу перехватил» освобожденные ниши. Успешно преодолеваются и проблемы, появившиеся из-за отключения РФ от SWIFT и прекращения поставок комплектующих.

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