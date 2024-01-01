«Инфляция чуть-чуть поднялась». Путин рассказал об устойчивости российской экономики

Россия имеет устойчивую экономику и финансовую систему, ВВП растет, а безработица – минимальная. Об этом 1 января заявил президент РФ Владимир Путин в военном госпитале имени А.А.Вишневского на встрече с ранеными участниками СВО.



По словам главы государства, «в отличие от Украины Россия не просто сохранила экономику страны, но и в этом году ВВП вырос на 3,5%». При этом инфляция «чуть-чуть поднялась», но все контролируемо.



Отметил президент и то, что в России «минимальный уровень безработицы за всю историю» – 2,9%. Реальные доходы населения «подросли».

