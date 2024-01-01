В Петербурге отмечают 105 лет со дня рождения писателя Даниила Гранина

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о том, что 1 января — 105-я годовщина со дня рождения писателя, соавтора «Блокадной книги» Даниила Гранина.
«Даниил Александрович Гранин пережил несколько эпох, — сказал он. — И победы, и трудности нашей страны он не отделял от себя. Для нас он остается моральным авторитетом».
Градоначальник напомнил, что в 2024 году город отметит 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и именно Гранина и его соавтора Алеся Адамовича нужно благодарить за «Блокадную книгу», вобравшую в себя живые рассказы блокадников о страшных испытаниях того времени.
Даниила Гранина не стало 4 июля 2017 года, но в городе работает Фонд сохранения и популяризации его наследия. Недавно при участии этой организации были переизданы две книги — детская книга «Ленинградский каталог» о повседневной жизни ленинградцев в 30-е годы и роман «Бегство в Россию» об американских физиках-ядерщиках, которые перебрались в Советский Союз.
В память о писателе на доме по Малой Посадской улице, где он жил, есть мемориальная доска.