В Петербурге отмечают 105 лет со дня рождения писателя Даниила Гранина

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о том, что 1 января — 105-я годовщина со дня рождения писателя, соавтора «Блокадной книги» Даниила Гранина.



«Даниил Александрович Гранин пережил несколько эпох, — сказал он. — И победы, и трудности нашей страны он не отделял от себя. Для нас он остается моральным авторитетом».

Градоначальник напомнил, что в 2024 году город отметит 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и именно Гранина и его соавтора Алеся Адамовича нужно благодарить за «Блокадную книгу», вобравшую в себя живые рассказы блокадников о страшных испытаниях того времени.