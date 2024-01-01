«Петербург глазами инженера» расскажет о трансформации доходных домов

Чтобы сократить нехватку жилья, сегодня на окраинах Петербурга строят огромные ЖК. А в XIX веке самым распространенным типом жилого здания стал доходный дом. Как их строили, как в них жили и как потом эти дома трансформировались в коммуналки расскажет «Петербург глазами инженера» 4 и 6 января на экскурсии по городу и в дом Мурузи. 12+

Идем мимо дома № 24 на Литейном, вспоминаем Иосифа Бродского, жившего здесь в коммуналке. А вообще можно было бы и затянуть тихонько «Ты меняяяя на расссвеееете разбудееешь…» Поэт Вознесенский в доме Мурузи не жил, как и автор музыки Алексей Рыбников. Но дом для князя Александра Мурузи был построен на участке, некогда принадлежавшем Николаю Петровичу Резанову, тому самому, одному из руководителей экспедиции парусников «Юнона» и «Авось». Мурузи сразу затевал строительство дома с квартирами под сдачу. Впрочем, доход с них получал недолго: вскоре после окончания строительства умер, а его вдова дом продала. «В СССР минимальная норма жилой площади 9 м2 на человека. Следовало считать, что нам повезло, ибо в силу причудливости нашей части анфилады мы втроем оказались в помещении общей площадью 40 м2», — пояснял Бродский читателю «постороннему, чужестранцу» в своем эссе «Полторы комнаты» особенности советского жилищного вопроса. Особенности конкретно квартирного обмена объяснить чужестранцу было совершенно невозможно, признавал Бродский. «Мы все делили один клозет, одну ванную и одну кухню». А как жили здесь, скажем, Мережковский и Гиппиус, снимавшие в доме Мурузи жилье больше 20 лет? Как жил Николай Лесков?

