Мэр Львова рассказал об уничтожении музея Шухевича из-за взрывов

Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил мэр города Андрей Садовой, передает РИА Новости.



«В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще», — сообщил он.



Госагентство ТАСС уточняет, что ранее во Львовской области и в других регионах Украины объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах во Львовской области.

Шухевич командовал Украинской повстанческой армией* (УПА*). В 1941–1943 годах проходил службу в подразделениях Третьего рейха. Был заместителем командира спецподразделения «Нахтигаль», которое участвовало в расстреле еврейского и польского населения во Львове.

