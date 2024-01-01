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    Мэр Львова рассказал об уничтожении музея Шухевича из-за взрывов

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    Во Львове из-за взрывов уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил мэр города Андрей Садовой, передает РИА Новости.

    «В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще», — сообщил он.

    Госагентство ТАСС уточняет, что ранее во Львовской области и в других регионах Украины объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах во Львовской области.

    Шухевич командовал Украинской повстанческой армией* (УПА*). В 1941–1943 годах проходил службу в подразделениях Третьего рейха. Был заместителем командира спецподразделения «Нахтигаль», которое участвовало в расстреле еврейского и польского населения во Львове.

    *Запрещенная в России экстремистская организация.

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    Украина

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