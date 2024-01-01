9 важных законов, которые вступают в силу в 2024 году: вам с ними жить

За год депутаты Госдумы успели принять почти 700 законов Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





В декабре завершилась осенняя сессия Госдумы, а вместе с ней и рабочий год депутатов — в этом году заседаний уже больше не планируется, а значит, можно смело подводить итоги работы парламента. За 2023 год депутаты приняли 694 закона, которые охватили все сферы жизни — от семьи до госуправления, от образования до военной службы. Некоторые из них уже вступили в силу, другие начнут действовать только через несколько лет. В этом материале мы собрали девять резонансных законов, которые вступят в силу в 2024 году, — и нам с ними жить.

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Школьникам запретили пользоваться мобильными На днях Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой закон, официально запрещающий школьникам использовать мобильные телефоны на уроках. Приносить смартфоны в школу по-прежнему можно, но, согласно документу, дети теперь могут доставать их только в экстренных ситуациях — когда возникает угроза жизни учащимся и учителям.



Помимо этого ограничения принятый закон содержит еще ряд изменений. Например, педагогам дополнительно гарантировали право на уважение их человеческого достоинства и защиту от оскорбления и насилия, а для учеников младших и средних классов ввели обязательный урок труда.

Бóльшая часть положений закона вступила в силу со дня его официального опубликования. В полной мере документ начнет действовать с 1 сентября 2024 года, но требовать убрать телефоны учителя имеют право уже сейчас. В школы вернут уроки черчения Еще одно школьное изменение, которое должно вступить в силу в следующем учебном году, — возвращение уроков черчения. Это, правда, решение не Госдумы — соответствующее поручение дал Владимир Путин. Однако, когда в июне 2023 года президент озвучил саму идею, она тоже вызвала большой резонанс, поэтому мы и включили ее в этот список.

Предполагается, что основы черчения будут изучать все ученики средних классов, а более углубленно черчение будут преподавать старшеклассникам из профильных технологических или инженерных классов.



Родителям разрешили работать и получать пособие В декабре же Госдума приняла законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком даже для тех родителей, которые вышли на работу, не дожидаясь, когда ребенку исполнится полтора года. Сумма пособия по уходу за ребенком зависит от дохода того, кто берет отпуск (это может быть один из родителей или другие близкие родственники, но, как правило, это мать): 40% средней зарплаты за последние два года.



По действующим правилам если ухаживающий за ребенком родитель возвращается к работе, то пособие перестают платить. Единственный вариант получать одновременно и зарплату, и пособие — подработка на неполный день. Или «серый» заработок — без уплаты налогов. С 1 января пособие будут платить, даже если мать (или другой ухаживающий за ребенком родственник) досрочно выйдет на работу — пока ребенку не исполнится полтора года.

Банкам запретили брать комиссию при оплате ЖКУ Закон, запрещающий банкам брать комиссию при оплате ЖКУ, тоже был опубликован совсем недавно. Касается он, правда, не всех — начислять комиссию не будут только гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Их перечень устанавливает правительство. Во время итоговой пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что комиссию банкам за оплату ЖКУ не будут платить пенсионеры.



Документ уже подписан президентом и опубликован, действовать он начнет 1 июля 2024 года — в этот день ежегодно индексируют тарифы на коммуналку.

Призывать в армию разрешили до 30 лет В 2023 году Госдума продолжала переписывать законодательство, касающееся военной службы. Одна из самых резонансных поправок, принятых в этой сфере, — повышение верхнего предела призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года, но те, кому 27 лет исполнится до конца 2023 года, под призыв не попадут. Как объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, их переведут в запас по прежним правилам.



Нижнюю планку тоже хотели повысить, с 18 лет до 21 года. Но передумали — Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

В 2023 году Госдума также изменила допустимый возраст заключения первого контракта, разрешила присылать повестки на «Госуслуги» и внесла еще ряд изменений в законы об армии. Подробнее о них мы рассказывали ранее.

Налоговые вычеты разрешили оформлять в упрощенном порядке В наступающем году нас ждут и налоговые изменения. С 1 января по «упрощенке» можно будет получить налоговые вычеты по расходам на лечение, обучение, занятия спортом, ДМС, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни.

Сейчас для того, чтобы подать документы на вычет, нужно предоставить в налоговую копии договоров на оказание соответствующих платных услуг (образовательных, медицинских и других) и лицензий на осуществление соответствующей деятельности, а также чеки на оплату.



Новые правила предполагают, что вся необходимая информация по желанию налогоплательщика может поступать в налоговые органы напрямую от организаций и ИП, в которых он получает соответствующие услуги, — можно будет не заполнять декларации и не собирать документы. Но на всякий случай пока лучше хранить свои чеки и договоры — они могут понадобиться не только для налоговой, но и при спорах о качестве оказания услуг.

Введен налог на сверхприбыль Еще одно налоговое новшество 2024 года — налог на сверхприбыль. Закон о нем уже подписан президентом и опубликован, а с 1 января вступит в силу. Сверхприбылью, согласно документу, считается превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 годы над аналогичными показателями за 2018–2019 годы. Заплатить налог нужно будет один раз.

Касается новый налог только бизнеса: заплатить его должны будут российские компании и иностранные организации, действующие в РФ через постоянные представительства. Причем только крупные компании — на предприятия малого и среднего бизнеса требование не распространяется.



Сама возможность введения на территории России такого рода налогов тоже появилась только в 2023 году — соответствующий закон вступил в силу в августе.



Кредитные каникулы сделали бессрочными С 1 января вступает в силу закон о праве россиян на кредитные каникулы по потребкредитам на постоянной основе. Впервые эту меру поддержки ввели в начале пандемии, после несколько раз продлевали и теперь наконец решили сделать бессрочной.

Кредитные каникулы подразумевают, что в случае падения дохода человек может на полгода взять перерыв и не платить ежемесячные взносы. В это время проценты продолжат начислять, но человека избавят от неустойки, и на его кредитной истории это не скажется.

Осужденных будут адаптировать к жизни после зоны

Теоретически результатом того, что человек осужден за преступление или правонарушение, должно стать не только наказание или изоляция от общества на какое-то время, но и исправление осужденного — даже колонии называются исправительными. На практике российскую пенитенциарную систему не раз критиковали за то, что после освобождения заключенные не могут встроиться в социум. В 2023 году Госдума приняла, а президент подписал закон, предусматривающий введение в правовую систему института пробации — это меры, которые должны помочь социальной адаптации бывших осужденных. Согласно документу, программу поддержки для каждого будут разрабатывать индивидуально — в зависимости от конкретных обстоятельств и характеристик личности. Основные положения закона вступят в силу 1 января 2024 года.

