Из-за обжорства не будет сил до конца января. Лайфхаки, как не поправиться за новогодние праздники

Если вы уже стремитесь провести зимние каникулы примерно так, как этот веселый Дед Мороз, то остановитесь и прочитайте наш текст. Безудержное обжорство отберет ваши силы до конца января Иллюстрация: Филипп Сапегин / E1.RU Поделиться Поделиться





Новогодние каникулы для большинства из нас — это бесконечные застолья и вкусности, неделя праздника живота. И как отказать себе, когда холодильник полон? Тем более что в выходные дни мы склонны позволять себе больше, баловать себя и близких. Но если не контролировать аппетит, то после празднования можно не влезть в любимые штаны — и это еще не самое плохое. Наши коллеги из E1.RU узнали у врачей, как не поправиться за новогодние каникулы, чтобы потом не было мучительно больно сбрасывать вес.

По мнению Екатерины Кашух, гастроэнтеролога «Гемотеста», кандидата медицинских наук, к питанию в зимние каникулы лучше подойти осознанно. — Во-первых, не стоит морить себя голодом после обильного застолья, — советует гастроэнтеролог. —Такие строгие диеты дают лишь временный результат: килограммы после их завершения, как правило, возвращаются. И, если проблема лишнего веса стоит остро, ее нужно решать — но не в спешке и не с жесткими ограничениями, а системно и целенаправленно.

Не мучайте организм ограничениями в новогоднюю ночь — но жуйте медленно, кладите в тарелку всего понемногу, чтобы не объесться Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Врач советует после Нового года немного (но не радикально!) снизить ежедневный калораж. Например, заменить жирное мясо — свинину и баранину — на более легкие, диетические варианты, такие как курица или индейка. Вместо майонеза в салатах лучше использовать греческий йогурт или сметану — вкус от этого станет только ярче. А вместо тортов и пирожных в каникулы сделайте акцент на свежих фруктах.

— В длинные выходные полезно придерживаться привычного режима питания — не пропускать завтраки и обеды, не питаться урывками, не есть перед сном или тем более ночью, — рассказал врач. — В выходные после праздника целесообразно ограничить спиртные напитки. Алкоголь пробуждает чувство голода, в результате люди едят гораздо больше, чем в обычные дни. А если очень хочется посидеть в приятной компании, можно ограничиться парой бокалов сухого вина или шампанского.

Давно не были на катке? Новогодние каникулы — лучшее время для активного отдыха с семьей. Так вы добавите активности, взбодритесь и потратите калории, которые наели во время праздничного ужина Фото: Олег Федоров / «Чита.Ру» Поделиться Поделиться





Екатерина Кашух считает, что очень важно сместить фокус внимания, ведь новогодние каникулы — это не только застолья, но и отличная возможность побольше бывать на свежем воздухе. Вариантов провести время с пользой очень много: прогулки, катание на лыжах, сноуборде или коньках, посещение ледовых городков, экскурсии по новогодним елкам... Любая физическая активность пойдет на пользу и фигуре, и здоровью.

Находите активные занятия, чтобы не впасть в обжорство на неделю. Врачи говорят, что, если все каникулы вы проведете за столом, потом до конца января будете приходить в себя и страдать от недостатка энергии Фото: Ксения Филимонова / «ИрСити» Поделиться Поделиться





— В новогодние каникулы важно поддерживать режим сна. Конечно, в выходной вечером очень хочется засидеться за любимым сериалом, а на следующий день отоспаться до обеда, но нужно помнить, что сон важен для похудения, — акцентирует внимание врач. — Во время сна в нашем организме вырабатывается гормон соматотропин, который поддерживает нормальное соотношение жировой и мышечной массы, а также регулирует обмен веществ и уровень глюкозы. Дефицит сна может привести к нехватке соматотропина — а это, в свою очередь, приведет к набору веса. Очень важно соблюдать питьевой режим: употреблять не менее полутора литров чистой воды в день, при этом не заставлять себя пить принудительно.

Проинспектируйте с детьми все ледовые городки города: радости будет хоть отбавляй Фото: Олег Федоров / «Чита.Ру» Поделиться Поделиться





Диетолог «УГМК-Здоровья» Оксана Выдря вспоминает, что еще несколько лет назад в новогодние праздники люди стремились успеть попутешествовать, а в этом году практически все хотят просто объедаться, пить и отлеживаться.

— Видимо, в свете всех геополитических событий и [прошедшей пандемии] ковида люди засели дома, боятся за новогодние праздники поправиться. У всех какое-то стремление напиться и объесться, отлежаться, — рассказала Оксана Выдря. — Ко мне приходят и знакомые, и пациенты с такими вопросами. Хочется сказать, что праздники нам даны не для того, чтобы есть. Еда у нас в доступе круглый год, и, если человек питается разнообразно, праздничный стол не будет таким соблазнительным. Если человек находится в каких-то длительных ограничениях в еде и алкоголе, то вечерний праздничный ужин может быть для него срывом. Но еды круглый год хватает. Советую использовать праздники для тех дел, которые вы не успевали сделать посреди года.

Врачи советуют сходить на мастер-классы, на которые не хватает времени в обычные будни. Составьте список дел, которые вы с грустью откладывали в течение года. Так вы получите эмоции и избежите обжорства Фото: Ксения Филимонова / «ИрСити» Поделиться Поделиться





Врач советует отправиться хотя бы в небольшие путешествия к родным, знакомым, исследовать новый город. Выбирайте активный отдых, используйте время для встреч с друзьями, прогулок, наслаждения зимними видами спорта.

— Сделайте всё, что не успеваете сделать в обычные рабочие будни, — рекомендует Оксана Выдря. — Еда от нас никуда не убежит, ее изобилие, как и алкоголя. Поэтому хотелось бы всем пожелать, чтобы проводили новогодние праздники с толком, а не превращали все дни в объедание и алкоголизацию. Причем алкоголь — это сильный депрессант. Неправильное питание тоже может спровоцировать интоксикацию организма. Как показывает практика, те, кто объедается и напивается, после праздников чувствуют себя плохо. У них нет чувства бодрости, и в себя они приходят где-то к концу января.