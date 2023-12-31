Губернатор Севастополя призвал горожан не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь

Жителей Севастополя призвали без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь. Как написал 31 декабря в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, в предстоящую ночь и в ближайшие дни, скорее всего, ВСУ могут попыпаться атаковать город.



В Севастополе второй год подряд не проводятся массовые мероприятия и гуляний в связи с желтым режимом опасности. Губернатор Развожаев также напомнил, что в городе запрещено использовать пиротехнику. Это влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

