    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    1 м/с, сев

    761мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.69eur99.19

    Губернатор Севастополя призвал горожан не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь

    3423
    1 комментарий

    Жителей Севастополя призвали без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь. Как написал 31 декабря в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, в предстоящую ночь и в ближайшие дни, скорее всего, ВСУ могут попыпаться атаковать город.

    В Севастополе второй год подряд не проводятся массовые мероприятия и гуляний в связи с желтым режимом опасности. Губернатор Развожаев также напомнил, что в городе запрещено использовать пиротехнику. Это влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

    Исключение составляют только бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close