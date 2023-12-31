Рожденный 31 декабря. В Петербурге в больницу привезли пьяную беременную

Нетрезвую женщину привезли со схватками в роддом в Петербурге. Теперь ее сына спасают врачи.
У роженицы зафиксировали алкогольную интоксикацию. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
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Нетрезвую женщину привезли со схватками в роддом в Петербурге. Теперь ее сына спасают врачи.
У роженицы зафиксировали алкогольную интоксикацию. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
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