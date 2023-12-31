Рожденный 31 декабря. В Петербурге в больницу привезли пьяную беременную

Нетрезвую женщину привезли со схватками в роддом в Петербурге. Теперь ее сына спасают врачи.



25-летнюю женщину госпитализировали из квартиры на Рабфаковском переулке около половины десятого утра, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. Она была на 29-й неделе беременности и у нее начались срочные роды. Акушеры помогли ей родить мальчика, которого сразу же поместили в реанимацию.

У роженицы зафиксировали алкогольную интоксикацию. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.