Не все дети в Петербурге и области проведут новый год дома. В больницы их привели банка, уксус и огонь

Полиция Курортного района устанавливает обстоятельства получения пятилетним мальчиков ожогов.



Ребенка привезли из Песочного с многочисленными ожогами в рощинскую больницу около половины первого дня, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. У пациента диагностировали повреждения ног на 20%. Его состояние оценивается, как крайне тяжелое.

Через два часа в больницу привезли шестилетнего мальчика из Петергофа. По предварительной информации, он упал на стеклянную банку. Врачи диагностировали у него колото-резанную рану ягодицы. Его состояние оценивается, как средней тяжести.