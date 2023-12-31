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    Не все дети в Петербурге и области проведут новый год дома. В больницы их привели банка, уксус и огонь

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    Полиция Курортного района устанавливает обстоятельства получения пятилетним мальчиков ожогов.

    Ребенка привезли из Песочного с многочисленными ожогами в рощинскую больницу около половины первого дня, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. У пациента диагностировали повреждения ног на 20%. Его состояние оценивается, как крайне тяжелое.

    Через два часа в больницу привезли шестилетнего мальчика из Петергофа. По предварительной информации, он упал на стеклянную банку. Врачи диагностировали у него колото-резанную рану ягодицы. Его состояние оценивается, как средней тяжести.

    В области в тоже самое время в ЦРБ привезли трехлетнюю девочку с ожогом пищевода. По предварительной информации, по недосмотру родителей она выпила уксус.

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