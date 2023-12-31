    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Облачно, Небольшой снег

    Ощущается как -18

    2 м/с, с-з

    760мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Telegram сообщил о крупнейшем в истории мессенджера обновлении платформы ботов

    2224
    6 комментариев

    Telegram 31 декабря сообщил о крупнейшем в истории мессенджера обновлении платформы для создания ботов и других нововведениях. Среди них новый дизайн и экономный расход заряда батареи при звонках, а также эффект растворяющихся сообщений при удалении.

    Разработчики пишут, что полностью переработали внешний вид звонков, добавили новые анимации и цветные фоны, которые меняются в зависимости от стадии звонка: при вызове, во время разговора и после его окончания. Сообщается, что обновленный интерфейс потребляет меньше ресурсов, благодаря чему экономит заряд аккумулятора и лучше работает на старых устройствах. Также Telegram обещает улучшение качества связи и звука при звонках.

    Также Telegram отчитался о крупнейшем обновлении бот-платформы за всё время. Среди десятков нововведений для ботов — возможность отправлять реакции на сообщения, управлять реакциями, цитатами и ссылками, отвечать в другие чаты и многое другое.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close