Telegram сообщил о крупнейшем в истории мессенджера обновлении платформы ботов

Telegram 31 декабря сообщил о крупнейшем в истории мессенджера обновлении платформы для создания ботов и других нововведениях. Среди них новый дизайн и экономный расход заряда батареи при звонках, а также эффект растворяющихся сообщений при удалении.



Разработчики пишут, что полностью переработали внешний вид звонков, добавили новые анимации и цветные фоны, которые меняются в зависимости от стадии звонка: при вызове, во время разговора и после его окончания. Сообщается, что обновленный интерфейс потребляет меньше ресурсов, благодаря чему экономит заряд аккумулятора и лучше работает на старых устройствах. Также Telegram обещает улучшение качества связи и звука при звонках.

