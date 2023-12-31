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    Погибшей при крушении катера в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка

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    Погибшей в результате крушения катера с туристами в Таиланде оказалась пятилетняя девочка. Прогулочное судно налетело на скалы в районе острова Майтон, сообщил ТАСС 31 декабря генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

    Шестеро граждан России получили травмы, в том числе тяжелые. Также пострадали два члена экипажа катера, оба граждане Таиланда. Всех доставили в больницы Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket.

    Отмечается, что на борту находились только туристы из России, которые устроили морскую прогулку. Пострадавшим оказали консульскую помощь.

    Остров Майтон находится в девяти километрах от Пхукета. Он славится белым песком и коралловым рифом.

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