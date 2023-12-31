Петербуржцы встречают Новый год по всей планете

Фото: читатель «Фонтанки» Ярослав Поделиться Поделиться





Читатели «Фонтанки» встречают Новый год не только в России — кто-то заранее уехал на новогодние каникулы, а кто-то в силу других обстоятельств сменил место жительства в последние годы. Мы решили спросить у читателей, которые 31 декабря оказались не в Петербурге, как проходит их праздник.



Читательница Вера переехала во Францию ещё в 2020 году. Она рассказывает, что французы празднуют в семейном кругу Рождество (за праздничным столом едят фуа-гра и устрицы), а Новый год — праздник для молодых людей. «В сам Новый год гуляет в основном молодежь. Остальные — дома, чаще всего без шампанского и без курантов в полночь. Для петербуржца Франция и Париж — как родной дом: культура, архитектура, критическое мышление».

Фото: читательница «Фонтанки» Вера Фото: читательница «Фонтанки» Виктория Фото: читатель «Фонтанки» Павел Фото: читатель «Фонтанки» Ярослав Поделиться Поделиться





Ярослав встречает праздник в Бишкеке: «В Кыргызстане Новый год — почти как у нас. Здесь это даже более семейный праздник, чем в России: в новогоднюю ночь рестораны и кафе, в основном, закрыты. Украшают город, транспорт и учреждения елками, гирляндами, шарами. Среди водителей городских автобусов и троллейбусов объявляют конкурс на лучшее новогоднее убранство транспортного средства. На центральной площади установлены елка и сцена, рядом — киоски с едой и напитками». По словам Ярослава, в Бишкеке запрещены срубленные ели — можно купить либо искусственные, либо живые в горшках. «В прошлом году купили голубую ель, весной высадили во дворе, через несколько дней ее кто-то выкопал и украл. В нынешнем году продавец елки предложил после Старого нового года ее забрать, вернув четверть стоимости».

Читатель Михаил встречает Новый год в Индии на пляже. Соотечественники, по его словам, группируются у костров, которые жгут местные жители. Сами индусы, по словам Михаила, ещё до полуночи навеселе. Тоже в Азии, но в Таиланде оказалась читательница «Фонтанки» Галина — перед Новым годом она успела сходить на массаж, искупаться на пляже в Паттайе. «Здесь Новый год встречают огромным количеством салютов, гремит каждые пять минут. А в полночь начнется отсчёт у пирса и концерт».

Если вы хотите с нами поделиться своими новогодними историями, пишите нам на почту mail@fontanka.ru или в телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Редакция присоединяется к поздравлениям — мы желаем вам счастливого Нового года.

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