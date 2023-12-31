    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, с-з

    759мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    «Погиб дедушка». В Белгородской области продолжаются обстрелы

    8941
    64 комментария

    Поселок Красное Шебекинского городского округа попал под обстрел 31 декабря. Погиб пожилой местный житель.

    О трагедии сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в момент обстрела мужчина был в магазине. Его убило осколками снаряда.

    В том же магазине пострадала женщина, ее доставили в больницу с осколочным ранением головы.

    По словам Гладкова, также повреждена ЛЭП. Аварийные бригады ждут разрешения начать восстановительный ремонт.

    30 декабря под обстрел попал Белгород. Официально сообщалось о 24 погибших и 131 раненом. 22 из них в тяжелом состоянии.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 64

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    64
    close