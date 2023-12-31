«Погиб дедушка». В Белгородской области продолжаются обстрелы

Поселок Красное Шебекинского городского округа попал под обстрел 31 декабря. Погиб пожилой местный житель.

О трагедии сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в момент обстрела мужчина был в магазине. Его убило осколками снаряда.

В том же магазине пострадала женщина, ее доставили в больницу с осколочным ранением головы.



По словам Гладкова, также повреждена ЛЭП. Аварийные бригады ждут разрешения начать восстановительный ремонт.

30 декабря под обстрел попал Белгород. Официально сообщалось о 24 погибших и 131 раненом. 22 из них в тяжелом состоянии.