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    Золотой закат 2023 года. Какой была погода в уходящем году и почему следующий «критический»

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    Последний день 2023 года порадовал горожан солнечным сиянием. Пока Петербург любовался на золотой закат, главный синоптик города Александр Колесов подвел погодные итоги года.

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    Оказалось, что 2023-й был очень теплым, он занял седьмое место по этому параметру за всю историю наблюдений. Средняя температура года +7,2 градуса. «Но самое главное, что зима в этом году осталась зимой, а лето — теплым летом, даже при условии более высоких новых температурных норм», — отметил специалист.

    Но есть и тревожные новости. Колесов отметил, что 2024 год может стать для Петербурга «критическим». «Продляя всеми любимую виртуальную линию петербургских наводнений — 1824-й, 1924 годы, можно рассчитывать на что-то "интересное" следующей осенью. Но не будем в Новый год загадывать, к этой теме еще вернемся», — то ли пошутил, то ли всерьез сказал главный городской синоптик.

    В любом случае так далеко сделать прогноз невозможно. Зато ясно, что шерстяные носки в виде новогоднего подарка могут оказаться очень даже востребованными. К 4 января ожидается чуть ли не -30.

    Фото: кадр супервидовой камеры

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