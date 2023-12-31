Золотой закат 2023 года. Какой была погода в уходящем году и почему следующий «критический»

Последний день 2023 года порадовал горожан солнечным сиянием. Пока Петербург любовался на золотой закат, главный синоптик города Александр Колесов подвел погодные итоги года.
Оказалось, что
Но есть и тревожные новости. Колесов отметил, что 2024 год может стать для Петербурга «критическим». «Продляя всеми любимую виртуальную линию петербургских наводнений —
В любом случае так далеко сделать прогноз невозможно. Зато ясно, что шерстяные носки в виде новогоднего подарка могут оказаться очень даже востребованными. К 4 января ожидается чуть ли не