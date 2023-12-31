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    Главный новогодний спойлер: мы уже знаем, о чем рассказал президент в поздравлении

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    48 комментариев

    фрагмент трансляции новогоднего обращения на Дальнем Востоке России

    В Сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина. «Фонтанка» пересказывает, что президент сказал гражданам в Новый год.

    Не осталась в стороне тема борьбы — президент напомнил, что страна борется за справедливость. Он поблагодарил россиян за сплоченность, которую они проявили в 2023 году. Отдельно он обратился к военнослужащим: «Вы наши герои, мы гордимся вами». И добавил, что «мы никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов». Под конец глава государства напомнил, что 2024 год посвящен семье — именно там воспитывают любовь в Отечеству.

    «В наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы — многонациональный народ России. Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее, мы вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои. С Новым 2024 годом».

    Ранее ряд СМИ предполагали, что обращение президента было переписано из-за событий в Белгороде, который был атакован вооруженными силами Украины 30 декабря.

    © Фонтанка.Ру

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    Гость31 Дек 2023 в 18:04
    Ну и рожа !
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