В Оренбурге ночью горели кабели в аэропорту, гавань осталась без связи. Задержаны 8 рейсов, в том числе в Петербург

Пожар на стройплощадке аэропорта Оренбурга задержал минимум 8 рейсов. Работу воздушной гавани останавливали на 10 часов.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, ночью в аэропорту загорелись кабели. С 01.30 гавань закрыли, так как кабель связи тоже был поврежден. «Предварительной причиной возгорания послужили допущенные нарушения при демонтаже старых проводов находящихся на месте строительства нового терминала аэропорта», — отмечает прокуратура.

В 11.30 кабель восстановили и аэропорт начал принимать и выпускать рейсы. Сообщается о задержке восьми бортов. Один из них должен был оказался в Петербурге в семь утра, но будет только к девяти часам вечера.