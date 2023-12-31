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    В Оренбурге ночью горели кабели в аэропорту, гавань осталась без связи. Задержаны 8 рейсов, в том числе в Петербург

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    Пожар на стройплощадке аэропорта Оренбурга задержал минимум 8 рейсов. Работу воздушной гавани останавливали на 10 часов.

    Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, ночью в аэропорту загорелись кабели. С 01.30 гавань закрыли, так как кабель связи тоже был поврежден. «Предварительной причиной возгорания послужили допущенные нарушения при демонтаже старых проводов находящихся на месте строительства нового терминала аэропорта», — отмечает прокуратура.

    В 11.30 кабель восстановили и аэропорт начал принимать и выпускать рейсы. Сообщается о задержке восьми бортов. Один из них должен был оказался в Петербурге в семь утра, но будет только к девяти часам вечера.

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