Стишок матерный, подарок утешительный. Дед Мороз посетил блошиный рынок у Удельной и порадовал всех

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Деда Мороза встретили покупатели блошиного рынка у станции метро «Удельная» в Петербурге. Он никому не отказал.
Как рассказали «Фонтанке» очевидцы 31 декабря, дедушка появился из ниоткуда, и с юмором реагировал на удивление посетителей и торговцев. Многим из них он помог сделать необычные видеозвонки родным в разных городах и странах. На требование подарков, просил рассказать стих.
Мешок его так и остался наполненным, но настроение горожанам и гостям Петербурга Дед Мороз поднял.