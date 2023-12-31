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    Стишок матерный, подарок утешительный. Дед Мороз посетил блошиный рынок у Удельной и порадовал всех

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    3 комментария

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Деда Мороза встретили покупатели блошиного рынка у станции метро «Удельная» в Петербурге. Он никому не отказал.

    Как рассказали «Фонтанке» очевидцы 31 декабря, дедушка появился из ниоткуда, и с юмором реагировал на удивление посетителей и торговцев. Многим из них он помог сделать необычные видеозвонки родным в разных городах и странах. На требование подарков, просил рассказать стих.

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    Мешок его так и остался наполненным, но настроение горожанам и гостям Петербурга Дед Мороз поднял.

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    Комментарии 3

    Гость31 Дек 2023 в 12:57
    Это в Ташкенте снимали?
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