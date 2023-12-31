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    В кино покажут продолжение «Холопа» Клима Шипенко

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    Фото: centpart.ru
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    1 января в кинотеатрах — премьера «Холопа»-2. Главный герой в исполнении Милоша Биковича, Гриша, бывший мажор, почувствовавший на своей шкуре холопскую долю, очень сильно изменился и не может перенести никакой несправедливости. Судьба сталкивает его с дочкой чиновницы Катей, которая беспардонно творит, что хочет. Неудивительно, что вскоре мажорка Катя обнаруживает себя совсем в других обстоятельствах: в Петербурге 1812 года.

    Первый фильм в 2019 году собрал в прокате около трех миллиардов рублей при бюджете в двести миллионов. Но для режиссера Клима Шипенко съемки сиквела оказались вызовом: он еще никогда не снимал продолжений своих фильмов. По словам постановщика, он постарался соединить в нем историю взросления и историю любви, а по атмосфере это должно быть неким соединением «Шоу Трумана» и «Иван Васильевич меняет профессию».

    В фильме занято более трехсот реконструкторов, которые участвовали в съемках батальных сцен, а в сцене бала присутствовали более двухсот актеров в исторических костюмах. Их освещали 500 искусственных свечей, которые идеально имитировали пламя. Самой Кате, которую играет Аглая Тарасова, сшили двадцать пять платьев для разных моментов фильма.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: centpart.ru

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