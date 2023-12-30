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    Умер британский актер, сыгравший во «Влюбленном Шекспире» и «Рок-н-рольщике»

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    Британский актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает 30 декабря The Guardian со ссылкой на родственников артиста.

    «С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался у себя дома 30 декабря. С ним были жена и другие члены семьи», — говорится в заявлении.

    Уилкинсон родился 1948 году в Лидсе (один из крупнейших британский городов) и окончил Королевскую академию драматического искусства. Он снимался в таких картинах, как «Влюбленный Шекспир», «Бэтмен. Начало», «Разум и чувства» и «Рок-н-рольщик». Кроме того, Уилкинсон играл роли в фильмах «Операция «Валькирия» и «Отель Гранд Будапешт».

    В родной стране популярность ему принесла роль в комедии «Мужской стриптиз». За нее он получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший актер второго плана».

    Он был номинирован на премию «Оскар» за роли в двух картинах — «В спальне» и «Майкл Клейтон». В 2005 году Тома Уилкинсон был награжден Орденом Британской империи за вклад в развитие драматического искусства.

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