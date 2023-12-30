Умер британский актер, сыгравший во «Влюбленном Шекспире» и «Рок-н-рольщике»

Британский актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает 30 декабря The Guardian со ссылкой на родственников артиста.



«С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался у себя дома 30 декабря. С ним были жена и другие члены семьи», — говорится в заявлении.

Уилкинсон родился 1948 году в Лидсе (один из крупнейших британский городов) и окончил Королевскую академию драматического искусства. Он снимался в таких картинах, как «Влюбленный Шекспир», «Бэтмен. Начало», «Разум и чувства» и «Рок-н-рольщик». Кроме того, Уилкинсон играл роли в фильмах «Операция «Валькирия» и «Отель Гранд Будапешт».