«Ее голос навсегда останется одним из символов эпохи». Скончалась ведущая программы «Время» Галина Зименкова

Телеведущая и заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова скончалась на 83 году жизни. Об этом 30 декабря сообщил «Первый канал».
Галина Зименкова родилась в 1941 году. Окончила Казанское театральное училище по специальности «актриса театра и кино», а затем режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры им Н.К. Крупской. Карьеру на телевидении начинала как диктор информационных программ Казанского ТВ. С 1969 по 1990 год работала диктором Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Галина Зименкова вела программу «Время», «Голубые огоньки» и другие популярные передачи.
«Ее голос навсегда останется одним из символов эпохи», — говорится в сообщении.
В 1990-е Галина Зименкова преподавала технику речи и дикторского мастерства в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, а также учила студентов в Японии русскому языку.