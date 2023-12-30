Умер публицист и телеведущий Максим Соколов

Телеведущий и публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на жену журналиста.

«Максим скончался на даче в Тверской области, ему было 64 года», — сказала она.



Максим Соколов родился в Москве в 1959 году, закончил филологический факультет МГУ. Работал в «Коммерсанте», был автором «Эксперта» и колумнистом РИА Новости, а также публиковался в «Независимой газете» «Огоньке», «Известиях». Также он вел программу «Однако» на «Первом канале», работал с ВГТРК и НТВ

Максим Соколов написал книги «Поэтические воззрения россиян на историю», «Чуден Рейн при тихой погоде», «Удовольствие быть сиротой».