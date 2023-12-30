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    Петербуржец в центре города устроил полночный променад с нацистским колоритом

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    Житель Петербурга приходит в себя в отделе полиции после полуночной прогулки по центру города. Он смущал прохожих нацистскими приветствиями.

    О возмутителе спокойствия в полицию за пару минут до двенадцати часов ночи 30 декабря сообщил мужчина. Звонивший рассказал, что преследует человека, который идёт по Новгородской улице и кричит такое, что больше подходит Третьему Рейху, чем Петербургу. Настойчивое внимание окружающих крикуна, судя по всему, не смущало.

    Наряд нагнал его у семиэтажки на Старорусской улице в двух шагах от дома. В отдел увезли 46-летнего петербуржца. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве, не исключено, что новый год он встретит в статусе подозреваемого по уголовному делу.

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    Комментарии 5

    Гость30 Дек 2023 в 17:31
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