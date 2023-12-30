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    Девять человек спасли от пожара на Васильевском острове. Есть погибший

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    Больше двадцати пожарных боролись с огнём, разгоревшимся в жилой пятиэтажке на Васильевском острове в Петербурге 30 декабря. Без жертв не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на 17-й линии, 38, поступил на пульт дежурного в 12:40. Помощь требовалась в четырёхкомнатной квартире, где вспыхнула обстановка в одной из комнат.

    Огонь распространился на 15 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали девять человек.

    К тушению привлекли пять расчётов. Их силами пожар удалось ликвидировать к половине третьего часа дня.

    «В результате пожара погиб человек», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, это мужчина.

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