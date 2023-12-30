Девять человек спасли от пожара на Васильевском острове. Есть погибший

Больше двадцати пожарных боролись с огнём, разгоревшимся в жилой пятиэтажке на Васильевском острове в Петербурге 30 декабря. Без жертв не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на 17-й линии, 38, поступил на пульт дежурного в 12:40. Помощь требовалась в четырёхкомнатной квартире, где вспыхнула обстановка в одной из комнат.



Огонь распространился на 15 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали девять человек.



К тушению привлекли пять расчётов. Их силами пожар удалось ликвидировать к половине третьего часа дня.

