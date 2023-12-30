На «синей» ветке метро поезда следовали с увеличенным интервалом

На второй линии петербургского метро поезда следуют с увеличенным интервалом. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».
Причина задержки не уточняется.
По словам пассажиров, в голосовом объявлении подземки говорится, что задержки обусловлены «техническими причинами».
В 15:06 движение от станции «Невский проспект» до станции «Купчино» было приостановлено.
В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что на пути упала женщина. На платформу её вернули живой. Движение было восстановлено в 15:12.