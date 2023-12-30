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    На «синей» ветке метро поезда следовали с увеличенным интервалом

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    На второй линии петербургского метро поезда следуют с увеличенным интервалом. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

    Причина задержки не уточняется.

    По словам пассажиров, в голосовом объявлении подземки говорится, что задержки обусловлены «техническими причинами».

    В 15:06 движение от станции «Невский проспект» до станции «Купчино» было приостановлено.

    В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что на пути упала женщина. На платформу её вернули живой. Движение было восстановлено в 15:12.

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