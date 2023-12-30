Володин: в гараж Госдумы поступили первые Lada

Первые «Лада Веста» поступили в гараж Государственной думы. Ездить парламентарии на них будут уже с нового года. Об этом 30 декабря сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



«Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя», — цитирует слова Володина официальный сайт Госдумы.



Володин отметил, что парламентариям вместо иномарок будут предоставлять машины марок «Москвич», «Лада» и «Аурус».



Согласно сайту Госдумы сам Володин пользуется «Аурусом». В нерабочее время спикер парламента ездит на автомобиле «Москвич-3».

