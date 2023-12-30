Инженеры проведут экскурсию в бомбоубежище

За сто с лишним лет бомбоубежища эволюционировали от простого укрепленного подвала, защищавшего от авиабомб, до воплощения инженерной мысли, уберегающего от широкого спектра угроз. 3 и 6 января проект «Петербург глазами инженера» поможет увидеть «глазами инженера» советское бомбоубежище. 12+

В конце лета 1941 года в Ленинграде было больше 4,5 тысяч бомбоубежищ, примерно на 800 тысяч человек. Но ленинградец В.В. Бианки вспоминал первые бомбежки так: «Самыми опасными местами во время налета оказались наши бомбоубежища: упав поблизости от них, бомба заживо погребала всех собравшихся; там людей заливало водой из лопнувших труб водопровода раньше, чем их успевали раскапывать». Выяснилось, что многие сооружения оказались просто «не кондиционны». Инженер В. Кулябко написал в дневнике: «Как мы не готовы к бомбежкам... До ужаса сделано безграмотно и исключительно небрежно». С весны 1942-го состояние бомбоубежищ стало улучшаться. В 1990-е система гражданской обороны захирела, больше двух третей бомбоубежищ прекратили существование. Из оставшихся считаются новыми те, что были созданы 40-50 лет назад. Старыми – построенные в начале ХХ века.

Официально их называют не «бомбоубежища», а «защитные сооружения гражданской обороны». В одно из таких и отправимся с экскурсией. Оно располагается в историческом центре, под предприятием. Узнаем, как убежище эксплуатировалось, как надо было действовать при сигнале тревоги, и о том, способны ли советские «защитные сооружения ГО» защитить сейчас.



Идем 3, 6, 14 или 27 января на «Экскурсию в бомбоубежище». Подробности на сайте «Петербург глазами инженера». Начало в 12:00.



Александра Шеромова

