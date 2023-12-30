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    В маршрутке из Петербурга пассажиры с боем защищали девочку-подростка от педофила

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    11 комментариев

    Пассажиры устроили драку в маршрутном такси после домогательств к девочке-подростку во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 декабря.

    По предварительным данным, беспокойной выдалась поездка по маршруту Петербург — Подпорожье в четверг. О драке в салоне водитель сообщил в десятом часу вечера, когда автобус подъезжал к 36-му километру по Мурманскому шоссе. Поводом могла стать излишняя тактильность одного из пассажиров.

    Подоспевшие на место полицейские задержали 52-летнего петербуржца. Он назвался заведующим отделом вуза, который в правительстве называют одним из самых востребованных у абитуриентов в стране. На сайте учебного заведения отыскать следы мужчины не удалось.

    Петербуржца увезли в отдел, где вручили протокол о мелком хулиганстве. Днём позже в полицию с заявлением обратилась 45-летняя жительница Лодейного Поля, чья 16-летняя дочь ехала в той самой маршрутке. Девочку в салоне за бёдра трогал незнакомец.

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    МаршруткаПедофилДомогательства
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    Комментарии 11

    Гость30 Дек 2023 в 13:34
    Это был Депардье!
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