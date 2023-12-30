В маршрутке из Петербурга пассажиры с боем защищали девочку-подростка от педофила

Пассажиры устроили драку в маршрутном такси после домогательств к девочке-подростку во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 декабря.



По предварительным данным, беспокойной выдалась поездка по маршруту Петербург — Подпорожье в четверг. О драке в салоне водитель сообщил в десятом часу вечера, когда автобус подъезжал к 36-му километру по Мурманскому шоссе. Поводом могла стать излишняя тактильность одного из пассажиров.



Подоспевшие на место полицейские задержали 52-летнего петербуржца. Он назвался заведующим отделом вуза, который в правительстве называют одним из самых востребованных у абитуриентов в стране. На сайте учебного заведения отыскать следы мужчины не удалось.

