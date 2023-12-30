У ТРК в Купчино разнимали массовую драку. На кулаках сошлись работники бара и посетители

Совместная поездка в лифте гостей гастропаба Garage и его работников вылилась в рукопашную на пороге ТРК «Континент» во Фрунзенском районе Петербурга. Рефери в схватке вынуждены были стать полицейские, стало известно «Фонтанке» 30 декабря.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за час до полуночи пятницы помощи полиции запросил управляющий бара, расположенного в торгово-развлекательном комплексе на Бухарестской улице, 30. По его словам, у входа в заведение активно махали кулаками.



Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы развёл по углам две компании. По данным «Фонтанки», это двое 26-летних граждан Узбекистана и 23-летний петербуржец, которые работают поварами в баре. Их противниками оказались четверо посетителей заведения 36 — 37 лет. Двое из них, по предварительным данным, официально не трудоустроены, ещё двое — директор и бухгалтер транспортной фирмы.

