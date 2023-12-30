    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    747мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    У ТРК в Купчино разнимали массовую драку. На кулаках сошлись работники бара и посетители

    331
    1 комментарий

    Совместная поездка в лифте гостей гастропаба Garage и его работников вылилась в рукопашную на пороге ТРК «Континент» во Фрунзенском районе Петербурга. Рефери в схватке вынуждены были стать полицейские, стало известно «Фонтанке» 30 декабря.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за час до полуночи пятницы помощи полиции запросил управляющий бара, расположенного в торгово-развлекательном комплексе на Бухарестской улице, 30. По его словам, у входа в заведение активно махали кулаками.

    Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы развёл по углам две компании. По данным «Фонтанки», это двое 26-летних граждан Узбекистана и 23-летний петербуржец, которые работают поварами в баре. Их противниками оказались четверо посетителей заведения 36 — 37 лет. Двое из них, по предварительным данным, официально не трудоустроены, ещё двое — директор и бухгалтер транспортной фирмы.

    Обе компании успели разругаться, пока ехали в лифте.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Под подозрением двое гостей — 34-летний петербуржец и бухгалтер. Его начальник, как и остальные участники драки, отделались протоколами за мелкое нарушение общественного порядка.

    Подозреваемые задержаны на двое суток.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close