Из таунхауса в Сестрорецке украли валюту и украшения на 3 миллиона. Воры маскировались

Полиция ищет домушников, мимикрировавших под рабочих в Курортном районе Петербурга. Новый год они испортили семье предпринимателя, стало известно «Фонтанке» 30 декабря.



По предварительным данным, незваные гости шныряли по таунхаусу на Рыбацкой улице в Сестрорецке немногим позже полудня 28 декабря. За полчаса они успели отыскать тысячу долларов в тумбочках и шкатулку с ювелирными изделиями и часами в гардеробной.



Хозяева оценили ущерб в 3 миллиона рублей. С заявлением в полицию в тот же день обратился 46-летний индивидуальный предприниматель. Возбуждено дело о краже.

