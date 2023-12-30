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    Из таунхауса в Сестрорецке украли валюту и украшения на 3 миллиона. Воры маскировались

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    Полиция ищет домушников, мимикрировавших под рабочих в Курортном районе Петербурга. Новый год они испортили семье предпринимателя, стало известно «Фонтанке» 30 декабря.

    По предварительным данным, незваные гости шныряли по таунхаусу на Рыбацкой улице в Сестрорецке немногим позже полудня 28 декабря. За полчаса они успели отыскать тысячу долларов в тумбочках и шкатулку с ювелирными изделиями и часами в гардеробной.

    Хозяева оценили ущерб в 3 миллиона рублей. С заявлением в полицию в тот же день обратился 46-летний индивидуальный предприниматель. Возбуждено дело о краже.

    Полицейские выяснили, что в дом проникли, разбив окно. Под подозрением двое мужчин, которые были одеты в рабочую униформу и уехали на ЗАЗ Chance с московскими номерами.

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