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    Гладков об атаке на Белгород: «Есть погибший и пострадавший»

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    Один человек погиб в Белгородской области после атаки. Об этом в своем телеграм-канале 29 декабря сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Сообщение о жертве атаки Гладков опубликовал поздним вечером 29 декабря. По его словам, ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом. На подлете к городу было сбито несколько целей.

    «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший», — сообщил Гладков и отметил, что выехал на место.

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