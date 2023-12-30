Гладков об атаке на Белгород: «Есть погибший и пострадавший»

Один человек погиб в Белгородской области после атаки. Об этом в своем телеграм-канале 29 декабря сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



Сообщение о жертве атаки Гладков опубликовал поздним вечером 29 декабря. По его словам, ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом. На подлете к городу было сбито несколько целей.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший», — сообщил Гладков и отметил, что выехал на место.