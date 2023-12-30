Ирина Волк выразила соболезнования в связи с убийством отца Владимира Легойды

Соболезнования в связи с гибелью 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды выразила 29 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ирина Волк отметила, что сотрудники МВД РФ сделают все возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в Ленинском городском округе Подмосковья было найдено тело 90-летнего мужчины. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Уточняется, что пожилого человека нашли на обочине автомобильной дороги.
Сам Владимир Легойда в комментарии RT сказал, что пока у него нет информации по поводу убийства. Он добавил, что не знает, может ли трагедия быть связана с его деятельностью