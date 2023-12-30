Помогите Тане из Ленобласти услышать окружающий мир

Поделиться Поделиться





У Тани целый букет заболеваний. Одно из них — тугоухость. Чтобы Таня росла и развивалась, как все дети, родители делают всё возможное, но не всё им по силам. В частности, они не могут себе позволить купить мощный слуховой аппарат, который для их дочери подобрали врачи и с помощью которого она стала отчётливо слышать окружающий мир.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Таня Рыбакова, 11 лет.

Двусторонняя тугоухость.

Требуется слуховой аппарат. Стоимость 253 121 руб.



«Дочка родилась раньше срока, а через час перестала дышать. Таню перевели в реанимацию, где она провела девять дней на аппарате искусственной вентиляции легких, а затем ещё два месяца на выхаживании.

У дочки диагностировали врождённый порок сердца, многочисленные пороки развития, аудиотест выявил снижение слуха слева. После дополнительного обследования у Тани обнаружили органическое поражение головного мозга и генетический синдром, который характеризуется специфическими изменениями лица, разными пороками развития и интеллектуальной недостаточностью.



Но мы не сдались, и благодаря регулярным занятиям дочка в два года научилась ходить, в четыре — произносить отдельные слоги. В пять лет ей диагностировали снижение слуха — Таня неплохо слышит только правым ухом, а левым не слышит совсем. Я продолжала водить её на занятия по развитию речи, записала в музыкальную школу, и результаты есть: дочка сейчас понимает обращенную речь на бытовом уровне, научилась говорить предложениями, играет на флейте, поёт.

Но без слухового аппарата ей очень сложно разборчиво слышать все звуки, чтобы внятно говорить и продолжать обучение, трудно социализироваться. В сурдологическом центре Тане подобрали сверхмощный аппарат и дали нам на пробное ношение. Дочка быстро к нему привыкла и с радостью надевает каждое утро, чтобы слышать все звуки даже в самой шумной обстановке и на музыкальных занятиях.



К сожалению, такой аппарат не получить за госсчёт, а самим нам не осилить его покупку — воспитываем троих детей. Прошу, помогите дочке!» Галина Рыбакова, Ленинградская область.



Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Тани двусторонняя сенсоневральная тугоухость 1-й степени справа, 4-й степени слева. Для дальнейшего обучения и развития речи ребёнку необходимо слухопротезирование на левое ухо цифровым сверхмощным многоканальным слуховым аппаратом с возможностью педиатрической настройки и высокоразрешающим шумоподавлением».



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

