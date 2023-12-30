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    Этот тест докажет, что вы забыли «Иронию судьбы...»: попробуйте ответить на 10 простых вопросов

    Даже удивительно, как вы могли всё это не запомнить

    1400
    2 комментария
    Уверены, вы без труда найдете подвох в этой картинке, но у нас есть задания и посложнее
    Уверены, вы без труда найдете подвох в этой картинке, но у нас есть задания и посложнееКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Есть на отечественном телевидении такая традиция — раз в год по всем каналам крутить фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» (6+). Показывают его так часто, что мы, кажется, должны были бы выучить каждую сцену из популярной новогодней картины. Но так ли это на самом деле? У нас есть 10 способов проверить это.

    Как невеста Лукашина, Галя, хотела встречать Новый год?

    Кстати, за сколько лет до событий фильма познакомились Женя и Галя?

    До Гали Женя уже делал предложение одной женщине. И она даже согласилась. Но почему до женитьбы тогда дело не дошло?

    А где Женя и Галя познакомились?

    У Жени и Нади совпадали не только адреса дома, но и этаж, на котором они жили. Так на каком они проживали этаже?

    За сколько времени до Нового года Лукашин оказывается в квартире Нади?

    Что На­дя со­би­ра­лась по­да­рить Ип­по­ли­ту на Но­вый год?

    Какой площади были квартиры Жени и Нади?

    Сколько стоил польский гарнитур, который стоял и в той и в другой квартире? (Не считая тех денег, что герои дали сверху)

    Под каким предлогом Женя вернулся к Наде, когда она выгнала его с Ипполитом после драки?

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    Этот тест докажет, что вы забыли «Иронию судьбы...»: попробуйте ответить на 10 простых вопросов

    Похоже, вас «Ирония судьбы...» никогда особенно не интересовала, вы смотрите что-то другое

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест докажет, что вы забыли «Иронию судьбы...»: попробуйте ответить на 10 простых вопросов

    Новый год предназначен для веселья и общения, а фильмы вы включаете в основном фоном

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест докажет, что вы забыли «Иронию судьбы...»: попробуйте ответить на 10 простых вопросов

    Вы внимательно смотрели «Иронию судьбы...» и лишь изредка отвлекались на салаты с шампанским

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест докажет, что вы забыли «Иронию судьбы...»: попробуйте ответить на 10 простых вопросов

    Если по телевизору начинают показывать «Иронию судьбы...», то вы уже не оторветесь, пока не досмотрите фильм до конца

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    Уверены, вы без труда найдете подвох в этой картинке, но у нас есть задания и посложнее
    Уверены, вы без труда найдете подвох в этой картинке, но у нас есть задания и посложнееКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Гость30 Дек 2023 в 08:42
    Наш любимый фильм!
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