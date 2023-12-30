Есть на отечественном телевидении такая традиция — раз в год по всем каналам крутить фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» (6+). Показывают его так часто, что мы, кажется, должны были бы выучить каждую сцену из популярной новогодней картины. Но так ли это на самом деле? У нас есть 10 способов проверить это.
Этот тест докажет, что вы забыли «Иронию судьбы...»: попробуйте ответить на
10 простых вопросов
Даже удивительно, как вы могли всё это не запомнить
30 декабря 2023, 08:33
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