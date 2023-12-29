    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    746мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    Сооснователь Fix Price продал свою долю совладельцу и вышел из бизнеса по семейным обстоятельствам

    442
    2 комментария

    Артем Хачатрян больше не имеет отношения к магазинам Fix Price. Его долю купили сооснователь и директор компании.

    На изменение в составе учредителей компании обратил внимание Forbes. Сообщение на сайте центра раскрытия корпоративной информации появилось вечером 29 декабря. В нем сказано, что почти все акции Хачатряна купил его партнер и второй основатель Сергей Ломакин, еще 1% приобрел гендиректор компании Дмитрий Кирсанов.

    Кирсанову доля досталась по цене почти 3 доллара за бумагу, всего он купил 8,5 млн акций. Ломакин приобрел 290 млн акций по 3,41 за бумагу. В свободном доступе осталось 27,5% акций компании.

    Forbes уточняет, что всего Хачатрян за свои акции получил чуть больше миллиарда долларов.

    Отмечается, что Хачатрян ушел из бизнеса по семейным обстоятельствам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close