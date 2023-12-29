Сооснователь Fix Price продал свою долю совладельцу и вышел из бизнеса по семейным обстоятельствам

Артем Хачатрян больше не имеет отношения к магазинам Fix Price. Его долю купили сооснователь и директор компании.



На изменение в составе учредителей компании обратил внимание Forbes. Сообщение на сайте центра раскрытия корпоративной информации появилось вечером 29 декабря. В нем сказано, что почти все акции Хачатряна купил его партнер и второй основатель Сергей Ломакин, еще 1% приобрел гендиректор компании Дмитрий Кирсанов.

Кирсанову доля досталась по цене почти 3 доллара за бумагу, всего он купил 8,5 млн акций. Ломакин приобрел 290 млн акций по 3,41 за бумагу. В свободном доступе осталось 27,5% акций компании.